Calciomercato, il Milan pensa a Diawara per sostituire Kessié

A Milano danno già per certo che Kessié lascerà i colori rossoneri in estate, visto che il calciatore ha respinto le ultime offerte di rinnovo di contratto. Come riporta TodoFichajes.com, il Milan per rimpiazzarlo ha pensato a Diawara che al momento non è al centro del progetto di Mourinho. Il centrocampista ha un contratto con la Roma fino al 2024 e i rossoneri potrebbero offrire una cifra intorno al 10 milioni di euro.