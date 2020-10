Cagliari, si pensa a Bruno Peres: operazione a costo zero e biennale con opzione per il brasiliano

Bruno Peres potrebbe lasciare la Roma. Per andare al Cagliari. I sardi vorrebbero sfruttare i buoni rapporti con i giallorossi per arrivare al terzino destro, in scadenza di contratto con la Roma al 30 giugno 2021, a costo zero, riporta l’Unione Sarda. Il club rossoblù vorrebbe spalmare l’ingaggio del calciatore (circa tre milioni) su un biennale con opzione per il terzo anno. Al blitz di mercato del Cagliari ora dovrà rispondere la Roma, conscia del fatto che sulla fascia destra – con la partenza di Florenzi e anche quella probabile di Karsdorp – una partenza di Bruno Peres lascerebbe Santon l’unico su quella corsia, insieme al possibile arrivo di Diogo Dalot dal Manchester United.