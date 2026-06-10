Oltre a Lorenzo Bernasconi, il nuovo ds della Roma, Tony D’Amico, avrebbe sondato l’idea di riportare Davide Zappacosta in giallorosso. Come riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito, però, i rapporti tra il dirigente e l’Atalanta si sono raffreddati a causa di un rapporto non ottimale negli ultimi mesi. Per la Dea il terzino è una pedina preziosa e il modo in cui si sono separate le parti non ha fatto piacere. Inoltre, D’Amico sta lavorando anche all’affare Baldanzi con il Genoa. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Lorenzo Venturino, il quale però rischierebbe di finire fuori dalle liste e giocare in maniera ridotta.