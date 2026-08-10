La Roma continua a spingere per Cacciamani del Torino. Come riporta 'La Stampa', Gian Piero Gasperini - che un anno fa aveva risposto "no grazie" all’idea di abbracciare il baby granata - adesso si è impuntato e vorrebbe portarlo nella capitale. Costi quel che costi. Tanto: così i 20 milioni pretesi non sono più quel muro altissimo che il Torino pensava di aver costruito per mettersi al riparo da sorprese. La Roma ha fatto intendere di poterci arrivare, tra parte fissa e bonus, ma proponendo pure qualche contropartita tecnica per continuare a percorrere una strada che metro dopo metro sembra farsi meno impossibile: una può essere Anass Salah-Eddine, terzino mancino di 24 anni che già un anno fa era stato avvicinato dal Torino, quando però sul ponte di comando c'era Vagnati.