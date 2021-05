Bruno Peres al Trabzonspor, è fatta. Il presidente: “Firma entro 8-10 giorni”

Il numero 1 del club turco ha confermato l'arrivo del brasiliano, in scadenza con la Roma.

Bruno Peres sarà un nuovo giocatore del Trabzonspor. A confermarlo è lo stesso presidente del club turco Ahmet Agaoglu, che ha parlato delle prossime mosse di mercato dopo la vittoria nell'ultima giornata di campionato con il Gençlerbirliği. Stesso destino anche per Gervinho, esterno del Parma che ha vestito la maglia della Roma nel corso della sua carriera. Queste le parole del numero 1 del club di Trebisonda: "Bruno Peres e Gervinho sono affari chiusi. Arriveranno per la firma entro 8-10 giorni, a seconda della situazione e delle possibilità di viaggio”. Un regalo di spessore ai tifosi della squadra, che ha chiuso quarta il campionato alle spalle delle tre big Besiktas, Galatasaray e Fenerbahce. Il contratto di Peres con la Roma era in scadenza il prossimo giugno: nel corso della stagione non ci sono mai stati spiragli per un eventuale rinnovo dell'accordo.