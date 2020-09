Bouah verso il Napoli con l’affare Milik: l’esterno verrebbe girato in prestito al Bari

Il Bari resta alla finestra e guarda con attenzione l’operazione che porterebbe Arkadiusz Milik dal Napoli alla Roma. Secondo quanto riporta RadioSelene, nel caso di una fumata bianca per l’arrivo del centravanti polacco, il giovane Devid Eugene Bouah, talento della Roma Primavera, partirebbe alla volta di Napoli. I partenopei, però, hanno in mente per lui un prestito al Bari, riuscendo così a colmare la casella del giocatore nato dopo l’1 gennaio 2001 prevista dalle liste chiuse stilate dalla LegaPro.