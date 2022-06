Bologna, Sartori blinda Arnautovic: “Incedibile, sarebbe inaccettabile cederlo”

Tra i tanti nomi accostati alla Roma in queste settimane, è spuntato anche quello di Marko Arnautovic. Il centravanti austriaco del Bologna piace molto anche alla Juventus come eventuale vice Vlahovic, ma i rossoblù hanno mandato un messaggio alle pretendenti. Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori ha parlato proprio della situazione Arnautovic: "Nella testa del presidente e di tutti noi è incedibile.Non è sul mercato, poi nella vita non si può mai dire mai. Si riparte da Arnautovic. È incedibile per me e per tutti quanti, è un giocatore singolo troppo importante, sarebbe oggi inaccettabile una sua cessione".