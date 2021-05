Boateng-Roma, si può. Mourinho e quella chiamata che anticipava il futuro

Il tedesco tra i pezzi pregiati del mercato svincolati. Con Mou c'è stima reciproca, i giallorossi possono provarci

La Roma studia il colpo Boateng. L'ultima idea di Pinto viene dalla Germania. Il difensore ha lasciato il Bayern Monaco ed è libero di accasarsi dove meglio crede. Il suo contratto da 11 milioni spaventa anche i top club, ma i giallorossi sperano di convincerlo con un ingaggio più alla portata, aiutato dal Decreto crescita. La carta da giocarsi per convincerlo ha un nome e un cognome: Jose Mourinho. Il feeling tra i due arriva da lontano. Due anni fa lo Special One aveva provato a strapparlo al Bayern per portarlo al Manchester United. Boateng aveva poi preferito rimanere con i tedeschi, ma aveva voluto precisare di non aver assolutamente snobbato Mourinho: "Ho chiamato Jose. Gli ho detto che il suo interesse era un onore per me e l'ho ringraziato per aver provato così tanto a prendermi. Gli ho spiegato che è difficile lasciare il Bayern e, se lo faccio, deve essere tutto a posto con il club". Mourinho ha chiesto alla Roma un difensore top e ora che Boateng ha lasciato il Bayern potrebbe essere l'occasione per incrociare i loro destini. Servirà un doppio sforzo: da parte della Roma, che dovrà garantirgli un contratto tra i più alti in rosa, e da parte del giocatore che dovrà rinunciare alle cifre a cui è stato abituato finora.