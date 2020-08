Benfica in vantaggio per Vertonghen: offerti tre anni di contratto

Il futuro di Vertonghen potrebbe non essere in Italia ma in Portogallo. Il difensore belga sta cercando un nuovo club dopo essersi svincolato dal Tottenham. Come riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà in vantaggio c’è il Benfica: la società portoghese offre tre anni di contratto, a differenza delle squadre italiane interessate (tra cui la Roma oltre a Inter e Fiorentina) che si sono fermate a due più opzione per il terzo anno. Un particolare che può fare la differenza. Ad agevolare la complicazione della trattativa per Vertonghen sicuramente il passaggio societario e l’incertezza sul nuovo direttore sportivo, con Baldini (che stava conducendo l’operazione) che si sta allontanando definitivamente dopo l’addio di Pallotta.