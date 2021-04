Bayern Monaco, ufficiale: Nagelsmann sarà l’allenatore dalla prossima stagione

Il manager del Lipsia era stato contattato anche dalla Roma per il dopo-Fonseca: ha firmato fino al 2026, i bavaresi pagheranno 25 milioni

Era nell'aria, ma ora è ufficiale. Julian Nagelsmann sarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco: ad annunciarlo è stato lo stesso club bavarese con un comunicato. L'attuale tecnico del Lipsia rimpiazzerà Hansi Flick, che aveva già ufficializzato l'addio a fine stagione: sul giovanissimo manager, per cui i campioni d'Europa in carica pagheranno ben 25 milioni di euro bonus compresi, c'erano tanti club, tra cui anche la Roma che aveva provato a sondare il terreno per il dopo-Fonseca. "L'FC Bayern ha ingaggiato Julian Nagelsmann, 33 anni, come nuovo allenatore. Nato in Baviera, si trasferirà da Lipsia a Monaco all'inizio della prossima stagione, il primo luglio 2021, e l'accordo durerà cinque anni, fino al 30 giugno 2026".