Barcellona, per la difesa si guarda in Serie A: è Ndicka l’alternativa a Bastoni

Il club blaugrana vuole investire nel pacchetto arretrato e le attenzioni si sono spostati in Italia

Evan Ndicka potrebbe essere il grande sacrificato del mercato estivo giallorosso. L'ivoriano, arrivo nel 2023 a parametro zero, rappresenterebbe infatti un’importante occasione per realizzare una plusvalenza netta e dare respiro alle casse della Roma. Secondo quanto riportato da SkySport, sulle sue tracce ci sarebbe il Barcellona, intenzionato a investire una cifra significativa per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Da tempo in cima alla lista dei blaugrana c'è Alessandro Bastoni, ma la valutazione dell’Inter resta molto elevata. Per questo motivo le attenzioni di Flick e Laporta potrebbero spostarsi su un altro profilo, restando però sempre in Serie A. Ndicka rappresenterebbe infatti un’opzione di importante ma economicamente più accessibile rispetto al centrale nerazzurro.