Azmoun segna, lo Zenit “scrive” a Mourinho: “José, ignoralo”

L'iraniano ha siglato il gol dell'1-0 nell'esordio in campionato dei russi, vinto poi 3-1

Lo Zenit ufficializza l'interesse della Roma per Azmoun. E lo fa in modo sarcastico, usando i social come già aveva fatto in passato quando Malcom scelse il club russo dopo l'esperienza al Barcellona proprio quando stava per atterrare a Ciampino. "Mourinho, ignoralo", ha scritto lo Zenit sul suo account Twitter inglese dopo il gol segnato proprio da Azmoun nell'esordio in campionato contro il Chimki (la partita è poi finita 3-1). Poco prima un altro tifoso aveva scritto: "José, compralo", repostando il gol dell'iraniano. Lo Zenit non è rimasto a guardare e ha risposto a suon di tweet. La trattativa può entrare nel vivo, nonostante su Azmoun ci sia forte l'interesse del Bayer Leverkusen che vorrebbe chiudere l'operazione prima di arrivare ad aste, a cui neanche la Roma è intenzionata a partecipare.