Ausilio: “Kolarov non è ancora dell’Inter, ma a certe condizioni potremmo prenderlo”

La Roma e l’Inter sono pronte a chiudere la trattativa per Kolarov, che nei prossimi giorni si trasferirà a Milano dopo tre anni in giallorosso. Il ds nerazzurro Piero Ausilio ne ha parlato a Sky Sport: “C’è una negoziazione in corso con la Roma e con il calciatore. Quando una cosa è fatta in maniera chiara e trasparente, come in questo caso, si può confermare. Non è un giocatore dell’Inter perché ci sono ancora tante cose da portare avanti. Siamo interessati e a certe condizioni potremmo prenderlo”.

Ausilio ha poi chiarito anche la sua posizione, dopo le voci che l’hanno accostato alla Roma: “Con i giallorossi non è mai partito nulla, ho rinnovato da poco e sono legato all’Inter”.