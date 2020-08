Atalanta, Castagne e Hateboer verso l’addio: obiettivo Florenzi

Florenzi resta con le valigie in mano, ma può restare in Serie A, con l’Atalanta in agguato. Le parole di Hans Hateboer hanno scosso l’ambiente bergamasco. L’esterno olandese ha dichiarato ufficialmente la sua volontà di lasciare la Dea, con un ciclo secondo lui finito e l’impossibilità di fare meglio del terzo posto e dei quarti di Champions raggiunti quest’anno. Al suo posto i nerazzurri trattano Mergim Vojvoda dello Standard Liegi, ma a lasciare la squadra di Gasperini potrebbe essere anche Timothy Castagne, che piace a Hertha Berlino e Leicester. Come riporta su Twitter il giornalista Nicolò Schira, per rimpiazzarlo l’Atalanta avrebbe scelto proprio Alessandro Florenzi, di ritorno alla Roma dopo il prestito al Valencia, ma già destinato ad andare via da Trigoria, soprattutto in caso di permanenza di Fonseca.