Arsenal, Lacazette in uscita: l’Atletico Madrid sfida Roma e Juventus

Alexandre Lacazette sembra destinato a lasciare l’Arsenal a fine stagione. L’attaccante francese ha il contratto in scadenza nel 2022 e a giugno prossimo cercherà insieme al club londinese la soluzione migliore. Il rinnovo non è in agenda e i club interessati si sono già fatti vivi con il procuratore e con i Gunners. Tra questi la Roma, in cerca di un nuovo punto di riferimento per il reparto offensivo. I giallorossi non avranno vita facile nella corsa al centravanti della nazionale francese. L’ultima pretendente, secondo ESPN, è l’Atletico Madrid di Simeone. In corsa anche la Juventus e il Siviglia. Il giocatore, che compirà quest’anno 30 anni, ha un costo che si aggira sui 35 milioni di euro.