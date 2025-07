Arena-Roma, conto alla rovescia: domani visite mediche nella Capitale

Il giovane talento arriva con grandi aspettative per il suo potenziale e il club giallorosso ha deciso di puntare su di lui per investire nel futuro.

La Roma si prepara a mettere a segno un altro colpo per il futuro con l'acquisto del giovane Arena, attaccante classe 2009 proveniente dal Pescara. Il giovane talento, che ha già impressionato per le sue qualità, come riportato da Fabrizio Romano, è pronto a sostenere le visite mediche con il club giallorosso domani, prima di firmare il contratto che lo legherà alla squadra. Arena arriva con grandi aspettative per il suo potenziale e la Roma ha deciso di puntare su di lui per investire nel futuro. Dopo il suo passaggio, inizierà a far parte della realtà giallorossa, dove avrà l’opportunità di crescere e svilupparsi ulteriormente.