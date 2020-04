Antonucci: “In estate torno alla Roma, poi si vedrà. Kolarov molto importante per noi giovani”

Tra le situazioni da sbrogliare in estate sul calciomercato c’è quella relativa ai prestiti. La Roma dovrà risolvere parecchie situazioni come Mirko Antonucci, ceduto nell’ultima finestra invernale al Vitoria Setubal per trovare minutaggio. L’esterno classe ’99 si è raccontato in una diretta Instagram con il suo vecchio compagno nella Primavera giallorossa, Andrea Marcucci:

Come va l’avventura in Portogallo?

Sono arrivato qui da infortunato, ho giocato appena tre partite, niente di che. Qui si vive in modo molto più tranquillo, c’è più allegria.

il momento più bello della carriera?

L’esordio contro la Sampdoria.

Ricordo più bello del settore giovanile?

Il primo scudetto, con i giovanissimi nazionali.

Il giocatore più forte con cui hai giocato?

Dzeko, per tutti i gol che fa, direi lui.

Il giocatore a cui ti ispiri?

Perotti, il più simile a me. Poi lui mi ha aiutato tanto.

Torni a Roma?

L’anno prossimo si, qui è prestito secco. Poi si vedrà cosa accadrà.

Momento più bello negli spogliatoi?

A Roma-Barcellona, i festeggiamenti del dopo partita.

Il compagno più divertente?

In prima squadra Zaniolo e Florenzi.

Il tuo migliore amico nella Roma?

Lorenzo Valeau. In prima squadra invece Zaniolo, Florenzi e Juan Jesus.

Fonseca?

Grande allenatore. Mi ha fatto sentire subito parte del gruppo. Mi piace il suo gioco.

Kolarov?

È tosto. Ti fa capire quando sbagli, l’importanza del lavoro. È molto importante per noi giovani.

Giocatore preferito in generale?

Neymar.

Quali giovani italiani vorresti in squadra?

Zaniolo, Luca Pellegrini, Frattesi e Scamacca.

El Shaarawy?

Mi sono trovato molto bene con lui, ci sentiamo ogni tanto.

Cos’è per te la Roma?

È un sogno da sempre, è la squadra per cui ho sempre tifato.

Top 11 della Roma?

Alisson, Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov, Nainggolan, De Rossi, Strootman, Totti, Dzeko, poi uno a scelta tra Salah, Zaniolo ed El Shaarawy.