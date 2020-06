Anche il Bologna pensa a Massara: Sabatini lo vuole di nuovo al suo fianco

Il futuro di Frederic Massara sarà probabilmente lontano da Milanello. L’attuale ds rossonero potrebbe lasciare il club di Paul Singer nel corso del prossimo rimpasto societario, che avverrà a stagione finita. Come riporta calciomercato.com, su di lui c’è l’interesse della Roma, alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Petrachi. Ma anche il Bologna. Walter Sabatini lo vorrebbe in Emilia per ricostruire il duo che tanto bene aveva fatto nella capitale.

Ieri, in occasione di Milan-Roma, Massara si è trattenuto a colloquio con Mauro Baldissoni. Probabilmente solo una chiacchierata tra vecchi colleghi. I giallorossi però a Massara ci pensano e come. L’ostacolo più importante è il rapporto con Pallotta, rovinato all’addio del ds e che andrebbe ricucito.