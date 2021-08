Anche Celar verso l’addio: l’attaccante vicino al Lugano

Lo sloveno lascerà a titolo definitivo i giallorossi

Un'altra cessione vicina per la Roma. Dopo Bianda, a breve sarà il turno anche di altri esuberi che lasceranno i giallorossi accorciando la rosa. Pinto sta lavorando per sfoltire i giocatori attualmente tesserati, oltre a Coric e Riccardi anche Zan Celar a breve potrebbe salutare Trigoria. Secondo 'Sportitalia', infatti, l'attaccante sloveno classe '99 che tanto bene ha fatto con la Primavera è vicino al trasferimento a titolo definitivo in Svizzera, al Lugano.