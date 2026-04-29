Alajbegovic, arriva il sì dai Friedkin: parte l’assalto per il bosniaco

La Roma rompe gli indugi e passa all’azione. Il via libera è arrivato direttamente da Dan Friedkin, che ha dato il suo ok all’assalto per Kerim Alajbegovic come riporta oggi il Corriere dello Sport. Un segnale forte, chiarissimo: il club vuole anticipare la concorrenza e chiudere un’operazione che ha un peso non solo tecnico, ma anche strategico in vista del prossimo bilancio.Il talento bosniaco, oggi al Salisburgo ma sotto il controllo del Bayer Leverkusen, è uno dei profili più ambiti del momento. Servono tra i 25 e i 30 milioni per convincere i tedeschi, ma la Roma è pronta a giocarsi le sue carte fino in fondo. E non sono poche. Mentre Milan, Napoli e Inter restano alla finestra, i giallorossi puntano su un vantaggio concreto: la possibilità di offrire ad Alajbegovic un ruolo centrale sin da subito. Un dettaglio che, per un classe 2008 con ambizioni da protagonista, può fare tutta la differenza. A rafforzare la posizione romanista c’è anche il lavoro dietro le quinte di Miralem Pjanić, che si è mosso da intermediario, accompagnando il padre del giocatore nella recente visita a Trigoria. Un incontro positivo, in cui la Roma ha presentato il proprio progetto e il ruolo che immagina per il talento bosniaco.