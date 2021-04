Agente Fuzato: “Il progetto è andare in prestito per una stagione”

Diego Tavano, procuratore del portiere brasiliano, ha parlato del suo futuro

Daniel Fuzato prepara di nuovo le valigie. Dopo il prestito al Gil Vicente, il portiere brasiliano è tornato a gennaio a Trigoria, trovando anche una presenza nella serata nefasta contro lo Spezia in Coppa Italia. Il classe '97 è pronto a salutare di nuovo in estate: “Il progetto è quello di andare a giocare per trovare continuità per una stagione e affermarsi. Ci sono possibilità in Italia e all’estero”. A parlare è Diego Tavano, agente di Fuzato intervenuto a 'TMW'. Il procuratore del brasiliano ha detto la sua anche sulla questione Superlega: "Sono contento dell’epilogo, non potevo pensare che questa cosa andasse avanti più di tanto. Sarebbe stata una rivoluzione troppo sconvolgente per il mondo del calcio. Questo è uno sport che si basa sulla tradizione e la meritocrazia, bisogna poter sognare. Più che alzare i ricavi bisogna abbassare i costi. Non possono esistere gli intermediari Italia-Italia. Un altro modo sarebbe puntare sui vivai, come fanno l’Atalanta oppure la Roma". Sul prossimo mercato: “Sarà interessante. Con costi minori, senza spese pazze. C’è la necessità di fare qualcosa di intelligente. Il lavoro degli scout sarà importante per scovare talenti a basso costo”.