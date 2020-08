Ag. Veretout: “Jordan ha voglia di restare alla Roma”

“Non è un mistero che Jordan è sempre piaciuto al Napoli, l’anno scorso come adesso. – ha detto Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli – Veretout sta bene alla Roma, ha voglia di rimanere, anche noi abbiamo bisogno di interfacciarci con chi sarà il ds per capire alcune cose, ma la sua voglia è quella di restare alla Roma e non andare via“.

Il Napoli però vuole riprovarci, ed è pronto ad offrire 22 milioni ai giallorossi per assicurarsi il mediano francese. Un’operazione non di poco conto, che potrebbe convincere la nuova proprietà a trattare, sempre che Fonseca dia il suo ok, ma Giuntoli sembra deciso a insistere.