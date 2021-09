Ag. Ciervo: “Felici della Sampdoria, ma la Roma lo tiene in considerazione”

"Mourinho lo ha subito preso in considerazione per l'intero ritiro precampionato"

Riccardo Ciervo ha lasciato la Roma nell'ultimo giorno di mercato e si è trasferito alla Sampdoria. I due club si sono accordati per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Roma. Il suo agente Giovanni Ferro ha raccontato i retroscena della trattativa:

"Mourinho lo ha subito preso in considerazione per l'intero ritiro precampionato, portandolo con sé anche in Portogallo. Davanti a lui c'erano giocatori importantissimi, del calibro di Zaniolo e Perez da una parte, Mkhitaryan ed El Shaarawy dall'altra, autentici mostri sacri. Riccardo è molto contento di essersi meritato l'attenzione di un allenatore così vincente, è un motivo di grande orgoglio. La Sampdoria seguiva Riccardo da parecchio tempo, il giocatore era stato segnalato durante la scorsa stagione anche al Presidente Ferrero. Siamo felici di questo trasferimento - ha spiegato a Sampdorianews.net -, la Sampdoria è una squadra importantissima, sono convinto che Riccardo sfrutterà al meglio questa opportunità mettendo in mostra le sue grandi qualità. La formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto conferma la considerazione di Roma e Sampdoria nei confronti del ragazzo e fa in modo che entrambi i club possano essere contenti. Negli ultimi giorni si era creata una vera e propria asta per assicurarsi Riccardo, la Sampdoria si è dimostrata bravissima nell'inserirsi nel momento giusto".