Acuna lontano dallo Sporting: Roma e Lazio alla finestra

Ancora un derby capitolino in ottica calciomercato. Secondo quanto riporta il sito specializzato tuttomercatoweb.com Marcos Acuna e lo Sporting Lisbona sarebbero pronti a dirsi addio e per l’esterno argentino si sarebbero fatte avanti sia Roma sia Lazio. Entrambe le squadre avrebbero infatti messo sul piatto due proposte interessanti, vista l’esigenza di puntellare la corsia di sinistra. Con il nuovo modulo e la presenza consolidata di Kolarov nel ruolo di centrale sinistro nella difesa a tre, occorrerebbe un mancino per dare il cambio ed entrare in concorrenza con Leonardo Spinazzola. Già nelle passate sessioni di calciomercato la Roma aveva provato ad arrivare all’esperto classe 91, senza però mai riuscire a piazzare l’affondo finale.