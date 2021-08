Abraham saluta i tifosi del Chelsea e lascia lo stadio con la valigia – FOTO

Il centravanti si congeda con i supporters dei bleus al termine del match con il Crystal Palace

La trattativa per portare a Roma Tammy Abraham prosegue serrata. Il calciatore del Chelsea, rimasto in panchina nella partita d'esordio dei Bleus contro il Crystal Palace, ha salutato i suoi tifosi al termine dell'incontro, probabilmente per l'ultima volta se dovesse concretizzarsi il suo trasferimento alla Roma. Il centravanti ha poi lasciato lo Stanford Bridge con la valigia in mano, come mostrato dal giornalista Simon Johnson del The Athletic, in un'immagine che può solo far ben sperare nel buon esito della trattativa. Potete seguire QUI il Live con gli sviluppi sul trasferimento Abraham-Roma.