Abraham, le ore del dentro o fuori. C’è cauto ottimismo, Pinto vuole chiudere

Oggi il giorno decisivo per la trattativa con l'attaccante inglese, su cui i giallorossi hanno fatto all-in

È l'Abraham-Day. E meglio non si potrebbe spiegare, visto che è a Londra che in queste ore Tiago Pinto sta provando a convincere giocatore ed entourage che la proposta della Roma sia quella giusta. Mourinho si è fatto sentire già nei giorni scorsi, presentandogli i progetti che ha per lui: maglia da titolare, la numero 9 lasciata in eredità da Dzeko, e soprattutto margini di crescita che con altri allenatori (vedi Arteta) non avrebbe. La dirigenza della Roma ha fatto praticamente all-in: pronti 45 milioni al Chelsea, seppur in diverse rate, e circa 4.5 di ingaggio al giocatore. Tornato a Londra dopo aver festeggiato la vittoria della Supercoppa ai rigori contro il Villarreal, Abraham sa che il suo destino è lontano dal Chelsea, nonostante nello spogliatoio si trovi benissimo. Con Tuchel, peró, non ha trovato spazio e non ne troverebbe con l'arrivo di Lukaku. Ma per lui, da sempre tifoso dell'Arsenal e fan sfegatato di Henry, la prima idea è sempre stata quella di restare in Premier e magari con i Gunners. L'interesse della Roma e il pressing della coppia Tiago Pinto-Mourinho l'ha però lusingato e sembra che possa aver fatto breccia nel cuore di Tammy.