Non si sblocca la trattativa per portare Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi erano a un passo dalla chiusura poco prima che il Porto chiedesse ulteriori garanzie sull'obbligo di riscatto da circa 42 milioni. E così, qualora sfumasse l'ennesimo colpo offensivo dell'estate giallorossa, il ds D'Amico è già pronto a virare con decisione su Malick Fofana, esterno belga classe 2005. Non un nome nuovo, ma un profilo che convince il club e soprattutto Gian Piero Gasperini - ancora in attesa del suo nuovo esterno. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Lione non chiede meno di 40 milioni di euro, cifra che la Roma è pronta a investire in quel ruolo su un attaccante giovane e di talento. In Europa non mancano gli estimatori di Fofana e i dubbi sull'infortunio alla caviglia (che lo ha costretto a saltare metà stagione col Lione) sono già alle spalle dopo gli 85 minuti disputati la scorsa settimana contro lo Sparta Praga. Il belga vuole giocare la Champions e la Roma può essere una grande occasione anche per lui.