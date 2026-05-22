A Verona per chiudere una rimonta incredibile. La Roma ha il destino nelle proprie mani e una vittoria al Bentegodi potrebbe cambiare, non solo una stagione, ma anche il futuro del club. In attacco il sogno per l'estate si chiama Mason Greenwood (16 gol e 7 assist quest'anno in Ligue 1) e - come riportato da 'Te la do io Tokyo" - il padre dell'inglese avrebbe già incontrato alcuni intermediari aprendo a un eventuale trasferimento alla Roma: l'unico nodo rimane, appunto, la qualificazione alla prossima Champions League. L'attaccante lascerà il Marsiglia (che parteciperà invece all'Europa League) per giocare nella massima competizione europea e la Roma potrà affondare il colpo solo in caso di quarto (o terzo) posto. La Champions rimane una discriminante fondamentale anche per altri colpi di mercato: al Bentegodi la Roma si giocherà una gara che vale molto più di 3 punti.