Oggi non sarà presente al raduno ma il suo futuro sarà ancora giallorosso
Da Leao a Greenwood: il piano di Gasp per l’attacco
Passi in avanti, ma non cosi rapidi per permettergli di essere presente al raduno. Per la prima volta negli ultimi 10 anni Lorenzo Pellegrini inizia la stagione senza essere tesserato. Ma niente paura. futuro del centrocampista non sarà lontano dalla Roma, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport, come dimostrano gli ultimi contatti (positivi) tra l'entourage di Lorenzo e il ds Tony D'Amico. Previsto un ingaggio da 2,5 milioni a stagione più bonus, ma il vero nodo finora è stato la durata del contratto: si va verso un biennale con rinnovo automatico per il terzo.
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