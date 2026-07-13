Esattamente cinquanta giorni dopo la vittoria di Verona, la Roma si raduna. Non ci saranno volti nuovi, anzi. Qualche pezzo si è perso per strada come, per esempio, El Shaarawy. Con lui hanno lasciato anche Tsimikas, Ferguson e Zaragoza. Non ci saranno neanche Celik, Ndicka, Malen, Salah-Eddine ed El Aynaoui che avranno a disposizione qualche giorno in più di vacanza causa Mondiale. Assente, ovviamente, Koné. Togliendo i portieri e i giovani, saranno solamente 14 i giocatori di movimento a disposizione fin da subito. Si aggiunge Dybala che firmerà il rinnovo per un altro anno ed è pronto per iniziare la sua quinta stagione nella Capitale. L'annuncio, però, arriverà solamente oggi. Assente Pellegrini che ancora non ha prolungato il contratto, nei prossimi giorni ci saranno altri contatti. Completamente recuperato Wesley che ha smaltito la lesione muscolare all'adduttore rimediata prima del Mondiale. Ad accogliere la squadra ci sarà anche il ds Tony D'amico, un emissario dei Friedkin, mentre è ancora in dubbio la presenza di Ryan. Gasperini, arrivato ieri mattina, sarà tra i primi a varcare i cancelli del centro sportivo. I giocatori - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - entro le 12 dovranno presentarsi a Trigoria. Prima i controlli al Campus per le solite visite mediche poi la prima sgambata nel pomeriggio. Diversi i giocatori col futuro in bilico che proveranno a sfruttare queste settimane per far cambiare idea a Gasperini. Sotto la lente d'ingrandimento Dovbyk e Vaz. In attesa di Malen che si affaccerà solamente verso il 22 luglio. Due settimane ad alta intensità a Trigoria prima della seconda parte del ritiro in Galles dove le temperature saranno sicuramente più gradevoli. Partenza il 30 luglio e ritorno 18 agosto subito dopo la sfida col Brighton.