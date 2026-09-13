Respira il Napoli che dopo tre sconfitte di fila tra campionato e Champions League torna a vincere. La squadra di Allegri batte 1-0 il Bologna grazie al gol di Lobotka nella ripresa. Altro stop per i rossoblu che hanno perso tre delle prime quattro partite in campionato e rimangono fermi a un punto insieme a Genoa, Monza e Parma che però deve ancora giocare. Nessun minuto in campo per l'ex Roma Artem Dovbyk che è stato frenato da un infortunio ai flessori e tornerà la prossima giornata. Prima della sosta affronteranno il Torino in casa, mentre il Napoli sarà di scena a Firenze contro la Fiorentina.