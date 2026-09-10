Alessandro Romano ha scelto l’Italia. Il giovane centrocampista si è convinto ad abbracciare i colori azzurri e sarà una pedina dello scacchiere di Mancini. La decisione è arrivata in queste ore, dopo giorni di riflessione. L’ex Roma ha deciso di rappresentare la Nazionale Italiana. Fino a poco tempo fa sembrava tutto pronto per il suo esordio con la Svizzera. Poi il dietrofront. Romano ha cambiato idea e ha scelto l’Italia. Mancava solamente l’ok della FIFA, arrivato proprio in queste ore. Il centrocampista sarà, con molta probabilità, convocato da Mancini per i prossimi test amichevoli. Romano ha stupito in queste prime partite, mettendosi in mostra con prestazioni da top assoluto e trovando anche un gol contro il Parma. La Roma lo ha ceduto questa estate per 5 milioni di euro più bonus. Una cessione che, con il passare del tempo, potrebbe trasformarsi in un rimpianto per il club giallorosso. Solo il tempo lo dirà. Intanto, iniziano ad arrivare le prime opinioni dalla Svizzera. Behrami, ex Lazio, ha commentato così la decisione di Romano: "Due anni fa abbiamo fatto di tutto per portarlo al Watford, ma la Roma ci credeva troppo. Però lo sapevano tutti che era forte, tutti: è un ragazzo che ti tiene il centrocampo della nazionale svizzera per 10 anni”, ha detto lo svizzero ai microfoni di RSI.