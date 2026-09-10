Nessuno a Istanbul vuole perdersi la partita tra Fenerbahce e Roma. Lo stadio sarà sold out e in queste ore i tifosi giallorossi stanno raggiungendo la città turca. I biglietti sono introvabili e sui social ne erano stati messi in vendita alcuni, ma la Polizia turca ha bloccato tutto. Si trattava, infatti, di una truffa. Sei sono stati individuati e cinque sono stati già arrestati tra la serata di ieri e la mattinata di oggi. Un’operazione per bloccare il mercato nero dei tagliandi. I tifosi della Roma presenti si raduneranno intorno alle 16.30 (orario locale) a Pizza Sultanahmet. Da lì partiranno le navette per raggiungere lo stadio. Le forze dell’ordine sconsigliano di girare per la città con sciarpe o maglie per evitare contatti con gli ultras del Fener. L’atmosfera sarà bollente.