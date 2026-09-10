Tutto ruota intorno a Dybala. L'argentino ha iniziato nel migliore dei modi questa stagione: quattro assist in tre partite e una condizione che a Roma non si vedeva da tempo. Forse, non si era mai vista. Gasp lo aveva profetizzato durante il ritiro. I progressi, partita dopo partita, sono diventati evidenti. Ma proprio a poche ore dal ritorno in Champions c'è un dubbio che tiene tutti con il fiato sospeso. Perché, come riporta Ugo Trani su TeladoioTokyo, Dybala potrebbe non partire dal primo minuto contro il Fenerbahce. La situazione è chiara: se sta bene, gioca. Se invece non dovesse essere al top, Gasp non correrà rischi e inizierà senza di lui. La decisione arriverà nelle prossime ore, con il verdetto definitivo che sarà svelato soltanto al momento delle formazioni ufficiali. Perché c'è una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala. Gasp lo sa bene. Ma sa anche che la stagione è appena iniziata e che non vale la pena rischiare.