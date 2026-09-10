Champions, notte di emozioni e di occasioni. Una di queste potrebbe essere per Rensch. L’olandese non ha ancora giocato un minuto in campionato: complice l’infortunio, è tornato a disposizione solamente per il match contro l’Atalanta. Contro il Fenerbahce, però, potrebbe esserci una sorpresa. Perché, come riporta Sky Sport, l’esterno olandese dovrebbe partire titolare. Gasp potrebbe lanciarlo sulla fascia destra, al posto di Lulli o Molina. Sarebbe un’occasione importante per l’ex Ajax, che avrebbe così la possibilità di mettersi in mostra e ritrovare minuti dopo lo stop. Rimandato, almeno per il momento, l’esordio dal primo minuto dell’argentino.