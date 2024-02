Roma, dubbi su Rui Patricio: spunta Meret. Ndicka campione, ora vale almeno 20 milioni

La Lega boccia il sistema a 18 squadre per la Serie A, ma va verso la legalizzazione delle multiproprietà. Gli olandesi si avvicinano all’Europa League con le incertezze sulle condizioni di Timber e Gimenez

Redazione

È la settimana del ritorno in Europa, è la settimana di Feyenoord-Roma. In vista della partita di Rotterdam, gli olandesi hanno iniziato ad avere dei dubbi sulle condizioni di alcuni giocatori. I pensieri di Arne Slot riguardano principalmente Santiago Gimenez e Timber che verranno valutati nei giorni immediatamente precedenti alla sfida. Per la sfida di ritorno all’Olimpico sarà disponibile anche il settore abitualmente destinato ai tifosi ospiti e la Roma metterà in vendita i tagliandi per i distinti Nord Ovest da domani alle ore 12. Intanto la preparazione a Trigoria della sfida viene pervasa dalla notizia dell’eroe di giornata, che nella tarda serata di ieri ha vinto il titolo di campione d’Africa: Evan Ndicka con la Costa d’Avorio ha sconfitto la Nigeria di Osimhen con il quale ha anche avuto un contenzioso nel corso della finale. La Roma arriverà alla sfida contro gli olandesi con un campione continentale in più, ma con il peso della sconfitta patita contro l’Inter in campionato: Amadeus, reduce dalla conduzione del Festival di Sanremo ha analizzato la partita dell’Olimpico e ha sottolineato come “Solo una grande squadra può battere la Roma”. Se Slot dovrà pensare al recupero dei suoi infortunati, per De Rossi si sta facendo strada il dubbio sulla porta, con l’ipotesi di un arrivo di Meret che è emersa oggi e con Svilar pronto a ricoprire ancora il suo ruolo di portiere di Coppa.

L’assemblea della Lega calcio: sì alla multiproprietà, no alle 18 squadre — Mentre intorno al mondo AS Roma giunge anche la buona notizia della confermata estraneità di Stephan El Shaarawy e di Zalewski con il caso scommesse sollevato da Fabrizio Corona (l’ex paparazzo adesso rischia un processo), i vertici del calcio italiano hanno studiato come modificare lo sport nel nostro paese. Il provvedimento principale che era sottoposto all’analisi della Lega era quello della riduzione della Serie A, da 20 a 18 squadre, ma è stato rapidamente bocciato, non dal club giallorosso che aveva votato per la riduzione. Proseguono i lavori invece per apportare una riforma al format della Coppa Italia, che potrebbe adottare la formula della NBA In-Season, e soprattuto per fermare il divieto alle multiproprietà, viste adesso come un metodo per valorizzare i settori giovanili dei club.

Ascanio Antolini Ossi

