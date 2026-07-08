Greenwood alla Roma, cosa sta succedendo?

Pepe e Ndoye, le alternative a Greenwood

Leweling e Antony due profili ideali: saranno le sorprese?

Gasperini sogna Leao, ma solo a certe condizioni

Mason Greenwod, il tormentone classico di calciomercato. Quello che accompagna ogni estate e sta per infrangersi come onda sugli scogli. Quelli per arrivare all'inglese sono diversi: il gioco al rialzo del papà-agente, la valutazione di 50 milioni del Marsiglia e la concorrenza del Fenerbahce che sembra ormai in netto vantaggio. L'ottimismo degli ultimi giorni sta scendendo col passare delle ore. Nel frattempo però Tony D'Amico e Gian Piero Gasperini pensano al piano B e a un altro nome in grado di alternarsi con Dybala sulla fascia alta di destra.Un nome che circola da settimane e che è tornato in auge in queste ore porta a Pepe del Porto. Brasiliano ma con passaporto italiano, reduce da una buona annata nel campionato portoghese. Ci sarebbero stati nuovi contatti con gli intermediari dell'ala destra 29enne, la valutazione è di circa 25 milioni. Ma l'età del calciatore non convince pienamente e per questo sembra un profilo da scartare. La Roma cerca profili più in linea con gli ultimi arrivi: tra i 23 e i 27 anni. I fari restano puntati anche su Dan Ndoye del Nottingham Forrest. Lo svizzero, reduce dal successo ai rigori con la Colombia, conosce bene l'Italia avendo già giocato al Bologna e ha quattro anni meno di Pepe. La valutazione però è inevitabilmente più alta: 45 milioni.Occhio poi alle sorprese, perché D'Amico in questi giorni sta lavorando molto sottotraccia scottato dal precedente di Summerville. Ed è qui che potrebbero inserirsi profili come Jamie Leweling dello Stoccarda e Antony del Betis. Anche in questo caso si parla di valutazioni che sfiorano i 50 milioni, ma con stipendi decisamente più alla portata rispetto a Greenwood. Il tedesco percepisce 1 milione a stagione, il brasiliano circa 3. Fantacalcio? Forse, ma Gasperini, apparso ieri molto sorridente, è ottimista e ha ricevuto rassicurazioni: se non sarà Mason, arriverà comunque un giocatore dello stesso livello. Aspettare per credere.Infine c'è Rafa Leao, ma qui ci spostiamo a sinistra. Potrebbe essere lui il colpaccio. Il portoghese si è candidato direttamente con Gasperini e di sicuro lascerà il Milan. La valutazione è da top player: 60 milioni. Ma l'ipotesi di un prestito con riscatto garantito a determinate condizioni può essere la via giusta. A patto però che lo stesso Leao riduca le pretese sullo stipendio, un tema molto caldo a Trigoria.