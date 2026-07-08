La campagna abbonamenti è partita. E ci sono già oltre tremila tifosi in coda. E' scattata alle 10, infatti, la prima fase quella relativa ai rinnovi dei proprio posti. La Roma ha confermato il tetto massimo di 40.000 tessere per l'Olimpico, introducendo una serie di finestre temporali prioritarie. La prima fase (Fase 1.1) appunto è partita oggi e si chiuderà il 20 luglio alle ore 10; questo blocco permette ai vecchi abbonati di confermare il proprio posto a prezzi vantaggiosi anche se con leggeri rialzi. La seconda sotto-fase (Fase 1.2) si attiva il 20 luglio alle ore 12 e scade il 23 luglio alle ore 13, consentendo sempre il rinnovo del vecchio posto (come primo rinnovo) ma applicando tabelle di prezzo leggermente modificate. La successiva finestra (Fase 2) è interamente dedicata al cambio posto e si sviluppa dalle ore 14:30 del 23 luglio fino alle ore 13 del 27 luglio, dando l'opportunità ai vecchi abbonati di spostarsi di settore. Subito dopo scatta la Fase 3, attiva dalle ore 15 del 27 luglio, che chiama a raccolta i circa 25.000 sostenitori iscritti alla "Waiting List" ufficiale, i quali avranno una prelazione sui posti non confermati dai vecchi titolari. L'ultima finestra (Fase 4) coincide con la vendita libera e prenderà il via il 29 luglio alle ore 15 per consentire a qualsiasi tifoso di aggiudicarsi una tessera stagionale, salvo esaurimento precoce e probabile della disponibilità totale.