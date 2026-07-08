Dalla Turchia sono sicuri: Mason Greenwood sarà presto un giocatore del Fenerbahçe. Come scrive Fanatik, il club turco ha raggiunto un accordo con il Marsiglia sulla base di 45 milioni più 5 di bonus pagabili a rate. Al calciatore inglese un contratto di 11 milioni di euro all'anno per 4 stagioni. Attesa entro il fine settimana la firma sul contratto. Da tempo si rincorrano le voci sull'arrivo dell'inglese a Istanbul. La Roma, che era in vantaggio sul giocatore, ha trovato difficoltà proprio sullo stipendio di Greenwood che negli ultimi giorni avrebbe alzato la posta forte a questo punto proprio dell'offerta dei turchi. Il giocatore inglese si unirà - sempre secondo Fanatik - al ritiro in Austria immediatamente dopo la firma dei contratti.