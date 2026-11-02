Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Antonio Felici (Tele Radio Stereo - 92,7): "Se ti capita l'occasione, la devi cogliere al volo. A qualcuno è andata bene, vedi il Napoli negli ultimi anni. Secondo me la Roma deve credere in se stessa, e ha molti motivi per farlo. La squadra è forte e quando attacca fa paura. Ha qualche amnesia, però convince. E gioca il miglior calcio d'Italia. L'abbiamo vista con l'Inter, col Como in 10 anche ho avuto la sensazione che fosse più forte la Roma. Quindi, ci deve credere. In questo momento, non c'è nessuna squadra più forte della Roma."

Francesco Balzani (Tele Radio Stereo - 92,7): "Nel primo tempo la Roma poteva stare anche sul 6-0. La partita, di fatto, è finita lì. Si dice sempre che gli avversari dei giallorossi siano scarsi, ma quest'anno non ho mai visto una squadra mettere sotto la Roma. Contro l'Udinese la squadra di Gasperini si è fermata, anche perché aveva già la testa al Manchester. Finora è l'unica squadra che mi ha davvero convinto. L'Inter ha più esperienza e qualità, ma la Roma sta colmando il divario. Quest'anno deve provarci e crederci: la Serie A si può vincere. Però a gennaio servirà un aiutino dai Friedkin. L'ambiente è unito: non vedo ostacoli interni."

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “In questo ciclo di partite c’è un dato: contro le stesse avversarie della scorsa stagione, la Roma quest’anno ha sette punti in più. La Roma è arrivata alla settima partita di una serie di nove, e ci arriva con gli uomini contati. Lulli e Balerdi titolari domani? Io vedo Balerdi titolare al posto di Hermoso, su Lulli ho delle riserve in più. E’ vero che non ha giocato a Udine, ma c’è sempre la carta Rensch che molti sottovalutano, Gasp ha dimostrato che di lui si fida. Mi aspetto il ritorno dei tre centrocampisti, con Mora in campo a gara in corso…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “A Old Trafford non vai mai da favorito per storia, per tradizione. Il Manchester è migliore di quel che racconta la classifica, e il primo tempo di domenica contro il Chelsea lo certifica. Spero che non giochi Zirkzee”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Lo United sembra una squadra di seconda fascia. Contro il Como hanno fatto malissimo, è una squadra che ha staccato la spina. Ma la Roma non deve pensare di essere più forte dello United. Cristante ha recuperato a pieno regime e negli spazi non c'è partita. Ci sono le prospettive di continuare come in campionato"

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “È il momento migliore per affrontare il Manchester, però non lo so… può succedere che loro trovino la giornata giusta e non perdano. Questo è il momento migliore, ma giochi sempre contro lo United a Old Trafford: non devi prenderla alla leggera, devi sempre fare una grande partita. Sulla vittoria non so se si può essere sicuri: il Manchester è in crisi e quindi la Roma deve vincere per forza.”