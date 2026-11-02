De Rossi ha messo il turbo. Dopo un inizio in salita, il Genoa sta finalmente raccogliendo i frutti del lavoro del suo allenatore: tre vittorie nelle ultime quattro partite e una classifica che permette a Daniele di respirare e tornare a sorridere. Qualche settimana fa si era parlato anche di un possibile esonero, ma i risultati hanno spazzato via le voci e restituito serenità all'ambiente. Tra le note positive c'è anche El Shaarawy. Il Faraone sta dando un ottimo contributo, anche se gli manca ancora il gol. Lo ha sfiorato anche a Lecce, al Via del Mare, dove è andato in scena un simpatico siparietto con il suo ex compagno e allenatore. Dopo una grande occasione sprecata dall'attaccante, De Rossi gli ha urlato dalla panchina: “Ste, hai 40 anni, non ci pensare al gol sbagliato”. Una battuta, ma anche un modo per caricarlo e spingerlo a guardare subito avanti. Lo stesso El Shaarawy ha raccontato l'episodio ai microfoni di Sky Sport: “Non ci stavo pensando (ride, ndr). Lui mi conosce bene e sa che devo pensare all'azione successiva. Infatti poi è arrivato l'assist, sono contento”.