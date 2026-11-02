Nove partite senza vittorie. Una sola vittoria in campionato e un 17esimo posto che fa paura. Il Manchester United è finito in una crisi profonda, di quelle che nessuno si sarebbe aspettato a inizio stagione. E ora anche la panchina di Michael Carrick traballa. Il tecnico inglese è sotto pressione: le prossime sfide potrebbero decidere il suo futuro, a partire proprio da quella contro la Roma. Per provare a uscire dal tunnel si affiderà anche ad Amad Diallo. L'ivoriano è uno dei pochi ad aver dato segnali positivi in questa prima parte di stagione. Ha qualità, velocità e soprattutto una caratteristica che allo United serve come il pane: sa saltare l'uomo e creare superiorità numerica. Una delle poche armi a disposizione di Carrick per provare a cambiare marcia.

Ma la sfida di domani avrà anche un significato speciale per lui. A Old Trafford ritroverà Gasperini, l'allenatore che per primo ha creduto nelle sue qualità e lo ha lanciato tra i grandi. Era il 2020, quando Diallo si mise in mostra con la maglia dell'Atalanta. Contro il Verona arrivò una delle prime grandi occasioni: Gasp lo mandò in campo e contribuì a metterlo sotto i riflettori. Da lì a poco arrivò il Manchester United, pronto a investire quasi 30 milioni per portarlo in Inghilterra. Gasperini avrebbe voluto trattenerlo, ma davanti a quell'offerta non poté fare molto. Domani le strade si incroceranno di nuovo, ma da avversari. Per Diallo sarà l'occasione di sfidare l'uomo che gli ha aperto le porte del grande calcio. Per Gasp, invece, ritrovare un talento che conosce bene e di cui sa perfettamente il valore. E proprio per questo studierà il modo di limitarlo.