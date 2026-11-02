Un’altra notte di Champions League per la Roma che a Manchester si gioca un pezzo di qualificazione. In caso di vittoria i play off sarebbero in cassaforte, ma c’è da sfatare il tabù Old Trafford e soprattutto fare i conti con la stanchezza. La Roma è all’ottava partita nel giro di ventiquattro giorni e gran parte di queste le ha dovute affrontare senza Koné, Dybala, Svilar e Cristante. Una rosa in emergenza e per questo Gasp ha studiato un piano per dosare le energie sia fisiche che mentali. Dopo il match di martedì col Cagliari ha concesso alla squadra una giornata di riposo, la ripresa solamente giovedì. Venerdì la partenza per Udine, sabato il match e poi nessun ritorno nella Capitale ma la permanenza in Friuli. Da ieri si trova a Manchester e rispetto alle precedenti trasferte è cambiato anche il programma del ritorno. Nessun viaggio nella notte dopo la partita, ma partenza fissata alle 10.45 del giorno dopo. Arrivo a Trigoria mercoledì pomeriggio e da giovedì la testa sarà al Sassuolo. Meno stress per la squadra che ha bisogno di ritrovare subito le energie in vista della sfida contro i neroverdi che si giocherà sabato sera allo stadio Olimpico.