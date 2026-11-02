La telenovela più lunga di tutte. Greenwood potrebbe essere definitivo così a Roma. Tanto vicino, quanto mai lontano. L’inglese è stato a lungo cercato dai giallorossi. L’intesa sembrava vicina, poi i milioni del Fenerbahce lo hanno convinto a trasferirsi in Turchia. Ma lì non è tutto rose e fiori. Anzi. Greenwood è finito al centro delle polemiche. Prestazioni che hanno fatto discutere, nervosismo e un’indiscrezione pesante sul futuro: l’avventura turca sembra essersi complicata. E di parecchio. L’ultimo retroscena arriva da Fotospor. Secondo il quotidiano turco, dopo il derby con il Galatasaray ci sarebbe stato un faccia a faccia acceso con il presidente Aziz Yıldırım. Il numero uno avrebbe provato a spronarlo, ricordandogli la fiducia ricevuta e l’opportunità concessa. Parole che Greenwood non avrebbe gradito, tanto da contattare il padre per chiedergli di trovargli una nuova squadra. Una versione che, al momento, non ha trovato conferme ufficiali. Le tensioni, però, non sono nate ieri. Dopo il rigore sbagliato contro l’Alanyaspor era stato sostituito e aveva lanciato la fascia nera verso il campo. Poi l’assenza col Goztepe del 31 ottobre: Kuyt (nuovo allenatore) ha parlato di influenza, Fotospor di tensioni con la società. Ora c’è il Liverpool. Greenwood potrebbe tornare a disposizione, ma il clima resta tutt’altro che sereno.