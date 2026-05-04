‘RADIO PENSIERI’, BALZANI: “Gasperini ha già pronta la lista degli acquisti”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 4 maggio 2026 (modifica il 4 maggio 2026 | 17:28)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "Nuovo direttore sportivo? Ci vorrà tempo, perché il candidato è sotto contratto, che sia D'Amico o Manna. Gasperini vuole la chiarezza non solo su quello che c'è da organizzare a Trigoria, con tutto quello che gli ha lasciato in dote Ranieri, ma anche su quello che gli può lasciare in dote la famiglia Friedkin alla Roma per la prossima stagione. Perché servono giocatori importanti e lui l'ha fatto capire, serve chiarezza anche per i tifosi e quello secondo me è stato il passaggio fondamentale della conferenza stampa. A Gasperini non interessano le questioni economiche tra i giocatori e la società. A lui interessano i due esterni d'attacco titolari e il terzino sinistro titolare. I rinnovi non sono la priorità della Roma. Le priorità sono l'incontro coi Friedkin, il nuovo direttore sportivo e quanto sono alti i paletti del Financial Fair Play. Per la Champions dobbiamo continuare a crederci perché davanti possono sbagliare, Juve-Verona mi ha sorpreso. Per me il Milan era la squadra su cui fare la corsa, perché la Juve in qualche modo ce la porteranno in Champions, mentre il Milan è crollato"

Francesco Balzani (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "La scelta di mandare via Ranieri è stata una scelta grossa e forse Gasperini a Trigoria in questi giorni si aspettava Dan, non i figli. Non ha avuto ancora garanzie nette a cominciare da quella sul direttore sportivo. Lui la lista degli acquisti ce l'ha pronta ma chi va a vederli e a negoziare? Da quello che so, Gasperini e Massara non si parlano più da settimane. Gasperini in questo momento dovrebbe pensare solamente a portare al squadra in Champions, al resto dovrebbero pensarci altri. Credo che vincendole tutte, si possa arrivare quarti. Dei quattro giocatori in scadenza, Pellegrini è quello con più possibilità di rimanere. Gasperini vorrebbe tenere anche Celik mentre per Dybala è un'altra questione".

Antonio Felici (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "La società ha fatto bene a prendere una scelta netta tra Ranieri e Gasperini ma questo è solo il primo passo. Sembra però che quelli successivi vanno ancora a rilento. Il segnale che hanno lanciato i Friedkin non mi piace per niente. A Trigoria hanno mandato Corbin che è il figlio più giovane e che gestisce il Cannes. In ballo c'è la questione del direttore sportivo e quella del dirigente che dovrà prendere il posto di Ranieri. Senza un sostituto di Ranieri tutto andrebbe a ricadere su Gasperini ed è una grossa responsabilità".

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma - 90,9): "La Roma deve fare paura a Juventus e Milan. I giallorossi devono fare 12 punti. I recuperi dei giocatori consentono rotazioni per i giocatori: sono importanti. Penso che Gasperini sia tentato dall’idea di mettere Dybala in campo con Soulé e Malen. Mercato? Ora l’obiettivo sono le cessioni”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5):"Chi bisogna puntare per la Champions? La Roma deve fare il suo. La gara contro la Fiorentina non sarà facile. C’è il derby da giocare, non voglio dare nulla per scontato: può succedere (quasi) di tutto. Speriamo che Dybala sia migliorato in settimana. Gasperini non è stupido: se c’è la possibilità di far giocare l’argentino per mezz’ora, lo fa. Bisogna mettere in campo la squadra migliore, sperando che Malen continui a segnare”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma farebbe bene a pensare alla propria partita, solo questo. Anche il Milan deve stare attento, sempre che i giallorossi facciano cammino pieno. La Fiorentina non ha più nulla da chiedere al campionato e le mancano giocatori importanti. D’istinto, direi di assaltare subito la partita per chiudere i giochi”.