Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Petrucci (Radio Manà Manà - 90,9): “Koné 50 milioni? È una cifra ridicola. Ad oggi vale come Tonali. Un conto è giocare con Rabiot, un conto con Cristante“.

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): "Koné è titolare nella nazionale più forte del Mondiale. Meno di 60 milioni non vale e se lo dovesse vendere a questa cifra la Roma farebbe 50 milioni di plusvalenze".