Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma - 90,9): “Endrick per me potrebbe diventare il nuovo Muriel di Gasperini. Un altro che, come Malen, quando prende palla ha come primo pensiero la porta, indipendentemente dal ruolo che andrebbe a rivestire”.

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà Sport Roma - 90,9): “Che non ci sia particolare amicizia tra Gasperini e Fabregas è cosa nota da tempo. Ci sono stati vari episodi, da mancate strette di mano a dichiarazioni sul gioco altrui. C’è sicuramente stima tecnica poi, ma anche l’episodio del Subbuteo si contestualizza in questo discorso.”