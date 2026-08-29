Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "L'esterno sinistro d'attacco della Roma è diventato una barzelletta, va avanti da più di un anno e mezzo e ancora non è arrivato. Un Dybala così, come quello contro la Fiorentina, non lo vedevamo da 10 anni. L'inizio di Mora mi è piaciuto, ma se dietro la maglia ci fosse stato scritto Baldanzi avremmo parlato di una buona prestazione di Baldanzi. Sicuramente si è distinto in una marcatura scrupolosa su Fagioli".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mora è stato pagato parecchio e per questo mi aspetto che sia determinante fin da subito. Serve continuità e che sia decisivo nelle fasi importanti di una gara".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma è una squadra forte, se prende l'attaccante a sinistra ancora meglio. Ma ho la sensazione che molto peso a una Roma più forte dell'anno scorso la dia la condizione di Dybala più che la campagna acquisti. Castro è uno dei migliori che ci poteva essere sul mercato, sono convinto che avrà più spazio di quello che pensiamo. Mi auguro che Mora acquisti fiducia e personalità".