I movimenti in difesa sono ormai in via di definizione, con Ziolkowski al Monza e Balerdi in giallorosso, ma la priorità del calciomercato della Roma resta una: l'esterno sinistro d'attacco. Una richiesta di Gian Piero Gasperini ormai da due anni, un ruolo che il ds Tony D'Amico punta a chiudere a stretto giro. I nomi in lizza a tre giorni dalla chiusura della sessione estiva di mercato sono due: Gittens e Fofana. A fare il punto sulle due possibili operazioni ci ha pensato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube. Per Jamie Bynoe-Gittens il Chelsea resta sulla sua posizione: non lo vuole dare in prestito, nonostante sia di fatto ai margini del progetto londinese. Se i Blues da oggi alle prossime ore dovessero cambiare idea, aprendo a quest'opzione, la Roma sarebbe però pronta a chiudere e a portare l'inglese nella Capitale. Intanto resta viva ma in stand-by la pista che porta a Malick Fofana. Il club non ha dato alcun tipo di indicazione agli agenti dell'ala belga di voler procedere. Il calciatore attualmente in forza al Lione ci spera, anche in virtù dell'accordo con il club giallorosso raggiunto ormai un paio di settimane fa. Resta da abbassare la richiesta dell'OL, chiamato a cedere dopo la mancata qualificazione in Champions League. Secondo l'esperto di mercato difficilmente il classe 2005 si trasferirà all'Hull City, ma in Inghilterra non mancano le pretendenti.