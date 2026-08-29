Ultimi giorni di calciomercato per la Roma, che lunedì alle 18:30 scenderà in campo al Via del Mare contro il Lecce nella seconda giornata di campionato. Non ci sarà Rensch, alle prese con un infortunio al flessore sinistro, mentre sulla corsia destra il ballottaggio è tra Lulli (titolare e protagonista di una buona prova lunedì scorso contro la Fiorentina) e Molina (che non necessita di presentazioni). A sinistra, invece, ci sarà sicuramente Wesley. E proprio questi quattro, almeno fino a gennaio, sembrano destinati a essere gli 'unici' esterni a disposizione di Gasperini. Con l'arrivo di Balerdi ormai imminente a completare il pacchetto di centrali e l'operazione Oosterwolde naufragata dopo ulteriori accertamenti a seguito delle visite mediche, la Roma salvo sorprese non rafforzerà la sua batteria di laterali. A confermalo Il Messaggero, che precisa come ora il focus sia sull'esterno sinistro d'attacco e non sul 'quarto' di centrocampo. Una scelta evidentemente ponderata e condivisa, anche alla luce delle buone risposte di Lulli. Il tutto, ovviamente, salvo occasioni last minute degli ultimi giorni di mercato.